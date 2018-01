Ferrero vence e será adversário de Guga O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero venceu o italiano Felippo Volandri por dois sets a zero e garantiu sua vaga nas quartas-de-final do ATP de Barcelona. A partida, realizada nesta quinta-feira, teve as parciais de 6/4 e 6/4. Na próxima fase, Ferrero vai enfrentar o brasileiro Gustavo Kuerten, que avançou após a desistência do marroquino Younes El Aynaui, que amanheceu com febre alta e não conseguiu jogar. O russo Nikolay Davydenko também avançou ao derrotar o argentino José Acasuso em dois sets: 6-4 e 6-3. Nas quartas, Davydenko vai enfrentar o vencedor do confronto entre o espanhol Carlos Moyá e o eslovaco Dominik Hrbaty.