Ferrero vence fácil na estréia O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero estreou com vitória no Torneio de Wimbledon - o terceiro Grand Slam da temporada - que começou nesta segunda-feira em Londres. Cabeça-de-chave número seis, Ferrero não encontrou muita dificuldade e venceu o francês Julien Boutter por 3 sets a zero. As parciais foram de 6-4, 7-6 (7-4) e 6-3. Numa virada espetacular, o sueco Thomas Johansson venceu o alemão Nicolas Kiefer. Johansson perdeu os dois primeiros sets (4-6 e 4-6), mas reagiu e venceu os três últimos, com parciais de 6-4, 6-3 e 6-0. Num jogo muito equilibrado, o belga Gilles Elseneer derrotou o britânico Arvind Parmar por 3 a 0: 7- 6 (7-5), 7-6 (7-5) e 7-6 (7-3). O sueco Jonas Bjorkman, por sua vez, venceu o holandês Raemon Sluiter por 3 a 1, de virada. As parciais foram de 5-7, 6-1, 7-5 e 6-1. O croata Goran Ivanisevic foi bem e venceu o russo Mikhail Youzhny por 6-3, 7-6 (7-4) e 6-2. Fabrice Santoro venceu o espanhol Alberto Martin em quatro sets: 7-5, 6-2, 3-6 e 6-2 e o austríaco Stefan Koubek passou pelo argentino Jose Acasuso: 4-6, 6-4, 6-1 e 6-1.