Ferrero vence mais uma em Hamburgo O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero, campeão em Roma, avançou hoje para a terceira rodada do Master Series de Hamburgo, na Alemanha. Cabeça-de-chave número oito, Ferrero venceu o israelense Harel Levy por dois sets a um - parciais de 7/6 (7-5) e 6/3. No duelo francês em Hamburgo, Nicolas Escudé venceu Cédric Pioline também por 2 a 1 - parciais de 6/4, 3/6 e 6/1. Já no duelo espanhol, Alberto Martín derrotou Alex Calatrava em dois a zero - 6/3 e 6/2. Albert Costa (ESP) venceu o checo Bohdan Ulihrach 4/6, 6/1 e 2/1 (abandono) e Andrew Ilie (AUS) derrotou Lars Burgsmuller (ALE) por duplo 6/3.