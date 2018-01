Ferrero vence mais uma em Monte Carlo O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero demonstrou nesta quinta-feira que está firme na busca do bicampeonato do Masters Series de Monte Carlo ao derrotar o argentino Gastón Gaudio por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 7-5 e 6-2, após 2 horas e 39 minutos de partida. Com a vitória, ele garantiu vaga nas quartas-de-final da competição e vai enfrentar na próxima fase o compatriota Alberto Martín. Nos demais jogos do dia, o também espanhol Carlos Moyá derrotou o compatriota Tommy Robredo, o norte-americano Vince Spadea venceu o croata Ivan Ljubicic e o francês Julien Boutter superou o holandês Sjeng Schalken.