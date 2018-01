Ferrero vence Mantilla e avança em Madri O tenista Juan Carlos Ferrero teve muita dificuldade, mas avançou nesta quinta-feira para as quartas-de-final do Masters Series de Madri, ao derrotar o seu compatriota Félix Mantilla, por 2 sets a 0. O jogo, muito equilibrado, foi decidido em dois tie-breaks. As parciais foram de 7-6 (7-2) e 7-6 (7-0). Na próxima rodada, Ferrero vai enfrentar o tailandês Paradorn Srichaphan, que também nesta quinta eliminou o norte-americano Jan-Michael Gambill (7/5 e 6/4). Se vencer, garante a condição de número 1 do mundo pela sétima semana consecutiva.