Ferrero vence na estréia em Dubai A defesa do título de Dubai começou tranqüila para o espanhol Juan Carlos Ferrero. Na estréia, nesta terça-feira, o espanhol derrotou o checo Bohdan Ulihrach, que desistiu da partida após perder o primeiro set por 7/5. As facilidades, no entanto, devem terminar já na segunda rodada, quando Ferrero vai enfrentar o marroquino Younes El Aynaoui, que ontem derrotou o romeno Andrei Pavel. A primeira rodada de Dubai teve ainda os seguintes resultados: o francês Sebastien Grosjean passou fácil pelo austríaco Stefan Koubek em duplo 6/2. O croata Ivan Ljubicic surpreendeu e venceu o francês Cedric Pioline por dois sets a zero - parciais de 6/3 e 6/2 e o espanhol Alex Calatrava derrotou o russo Mikhail Youzhny: 6/3 e 6/4. Ainda nesta terça-feira, estão programados os seguintes jogos: Thomas Johansson (SUE) x Albert Costa (ESP); Omar Bahrouzyan (EAU) x Tim Henman (ING), Sjeng Schalken (HOL) X Arnaud Clement (FRA) e Rainer Schuettler (ALE) x Tommy Robredo (ESP).