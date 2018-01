Ferrero vence na estréia em Lyon O espanhol Juan Carlos Ferrero, não teve problema em sua estréia no Torneio de Lyon. Nesta segunda-feira, o segundo cabeça-de-chave do torneio venceu o italiano Andrea Gaudenzi por dois sets a zero - parciais de 6/1 e 6/3. Semifinalista de Roland Garros e ganhador de quatro torneios nesta temporada, Ferrero vai enfrentar o vencedor da partida entre o espanhol Galo Blanco e o alemão Nicolas Kiefer. A rodada de abertura teve ainda os seguintes resultados: Michal Tabara (Rep. Checa) venceu Albert Portas (ESP) por 4/6, 6/2 e 6/2. Younes El Aynaoui (MAR) venceu Davide Sanguinetti (ITA) por 6/3 e 6/2. Gastón Gaudio (ARG) venceu Anthony Dupuis (FRA) por 6/4 e 7/6 (7-4).