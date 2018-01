Ferrero vence na estréia em Marselha O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero confirmou seu favoritismo e estreou com vitória no Torneio de Marselha, em que ele é cabeça-de-chave número 1. Jogando nesta quarta-feira contra o suíço Michel Kratochvil, Ferrero ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Seu adversário na segunda rodada será o russo Andrei Stoliarov. Outro que venceu na estréia foi o sueco Thomas Enqvist, que derrotou o espanhol Francisco Clavet por 2 a 1 (6/3, 1/6 e 6/2). Agora, ele jogará contra o francês Gregory Carraz. Já o britânico Tim Henman abandonou o Torneio de Marselha antes mesmo de estrear, contra o francês Nicolas Mahut, nesta quarta-feira. Com uma gastroenterite, ele foi substituído pelo francês Marc Gicquel.