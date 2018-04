Ferrero vence na estréia em Milão O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero estreou com vitória no ATP Tour de Milão, na Itália, que distribui cerca de US$ 380 mil em prêmios. Nesta quarta-feira, ele derrotou o francês Julien Boutter por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 6/4. Em jogo já pela segunda rodada do torneio, o britânico Greg Rusedski ganhou do checo Bohdan Ulihrach por 2 a 0, com 7/6 (7/5) e 6/4.