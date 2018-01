Ferrero vence na estréia em Monte Carlo O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero venceu com facilidade nesta segunda-feira o australiano Wayne Arthur na estréia do Masters Series de Monte Carlo, por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-1, em uma hora de jogo. Ele vai enfrentar na próxima rodada seu compatriota Félix Mantilla, que hoje derrotou o armênio Sargis Sargsian (6-0 e 7-5). Nas demais partidas do dia, o francês Arnaud Clement bateu o chileno Fernando Gonzalez (6-4 e 6-3), o croata Ivan Ljubicic venceu o argentino Mariano Zabaleta (6-3, 7-6), o espanhol Feliciano Lopez derrotou o compatriota Alex Corretja (7-6 e 6-3), o argentino David Nalbandián superou o francês Richard Gasquet por 6-4 e 6-0 e o espanhol Albert Portas eliminou o norte-americano Andy Roddick (7-6 e 6-3).