Ferrero vence na estréia em Sydney O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero confirmou o favoritismo e venceu na estréia do Torneio de Sydney, que serve de preparação para o Aberto da Austrália, com início no dia 13. Cabeça-de-chave número 2, ele derrotou o australiano Jaymon Crabb por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 7/5 e 6/3. Em outros jogos disputados nesta segunda-feira, o sul-africano Wayne Ferreira ganhou do sueco Thomas Enqvist por 6/2 e 6/4 e o finlandês Jarkko Nieminen eliminou o australiano Peter Luczak por 6/0, 3/6 e 7/5. Na chave feminina do Torneio de Sydney, destaque para a vitória da búlgara Magdalena Maleeva sobre a italiana Silvia Farina Elia por 3/6, 7/5 e 6/0. Em outras partidas, a russa Elina Bovina superou sua compatriota Anastasia Myskina por 6/3 e 7/5, a bielorussa Olga Barabanschikova ganhou da espanhola Conchita Martinez por 2/6, 6/2 e 6/4 e a tailandesa Tamarine Tanasugarn derrotou a checa Klara Koukalova por 6/2, 3/6 e 6/2.