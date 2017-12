Ferrero vence na estréia em Viena O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero estreou com vitória no Torneio de Viena, na Áustria, nesta terça-feira, ao derrotar o chileno Nicolas Massu, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/4. Outros resultados do torneio austríaco, que distribui US$ 765 mil em prêmios: Nicolas Kiefer (ALE) venceu Xavier Malisse (BEL) por 4/6, 6/1 e 6/1; Tommy Robredo (ESP) eliminou Jarkko Nieminen (FIN) por 6/3 e 6/3; Nikolay Davidenko (RUS) derrotou David Nalbandian (ARG) por 6/3 e 6/2; Juergen Melzer (AUT) bateu Mariano Zabaleta (ARG) 6/3, 3/6 e 7/6; Jiri Novak (CHE) superou Alberto Martin (ESP) por 6/2 e 6/4; e Rainer Schuettler (ALE) venceu Dominik Hrbaty (ESL) por 6/4 e 6/3.