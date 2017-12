Ferrero vence na estréia no US Open O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero foi bem na estréia no Aberto dos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, ele derrotou o checo Jan Vacek por três sets a um, em um jogo que teve 2h14 minutos de duração. Cabeça-de-chave número 3, Ferrero venceu com parciais de 6-2, 4-6, 6-3 e 6-2 .