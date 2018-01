Festa americana para Venus Na decisão "all americans" da final feminina do US Open 2001, prevaleceu a maior experiência e o maior volume de jogo de Venus Williams, ao derrotar sua irmã mais nova, Serena, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4. O jogo teve um clima de festa e ufanismo norte-americano iniciando com a cantora Diana Ross abrindo a decisão com uma espécie de hino nacional dos Estados Unidos o "Deus Salve a América" (God Bless America). Venus conquista assim o bicampeonato do US Open e leva também seu segundo troféu de Grand Slam consecutivo, depois de ter ganho também o torneio de Wimbledon. Venus, de 21 anos, chega a uma marca incrível. Desde sua prematura eliminação na primeira rodada de Roland Garros este ano, não perde mais. Ganhou todas as provas em que participou e revela-se como a mais forte tenista do circuito da WTA. Concentrada em buscar mais um título importante em sua promissora carreira, Venus quase não deu chances para sua irmã mais nova. Logo abriu vantagem sobre a adversária e, apenas no segundo set, cedeu uma quebra de serviço, recuperando-se logo a seguir para confirmar sua superioridade e o campeonato em Flushing Meadows. Pelo bicampeonato do US Open, Venus ganhou um prêmio de US$ 800 mil e também um abraço emocionado de sua irmã de Serena, ao fim da partida. Num bom clima, as duas irmãs até sentaram juntas para conversar um pouco antes da festa de premiação. Feliz pelo segundo título consecutivo, Venus não escondia sua emoção pelo título. Disse que foi abençoada em sua vitória e preferiu não reclamar das condições do jogo, com um forte vento que pôde ter atrapalhado um pouco o tênis de Serena. E num discurso emocionado e divertido, disse que sempre torce pela irmã mais nova. Pelo título, Venus levou um prêmio de US$ 850 mil. Apesar da derrota, Serena não ficou muito aborrecida com o vice-campeonato. Disse que ainda é muito jovem, tem apenas 19 anos, e poderá voltar nos anos seguinte e conquistar seu título do US Open. Como consolo, ela levou um cheque de US$ 425 mil.