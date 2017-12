FHC: ?Guga é um exemplo para o País? O presidente Fernando Henrique Cardoso saiu do seu apartamento por volta de 13h35 minutos para falar com a Imprensa, sobre a vitória do tenista brasileiro Gustavo Kuerten, em Roland Garros. O presidente disse que "Guga é uma pessoa simples e um exemplo para o País". Disse ainda: "Eu gostaria neste momento de grande emoção e alegria compartilhar com nosso povo e mandar um grande abraço para o Guga; que deu uma demonstração clara do que é preciso fazer: perdeu a primeira, não baixou a cabeça e depois deu aquele show que ele sabe dar", declarou o presidente. Segundo ele, o Guga é uma pessoa simples "não é arrogante e joga com todo o coração, além dos músculos; mostrou que quando se tem garra, se vence. Parabéns Guga". O presidente recebe a visita do ministro da Saúde José Serra, que chegou por volta das 12h30.