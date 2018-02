Ficar entre os 15 é a meta de Guga Primeiro torneio do Masters Series da temporada de 2003, Indian Wells poderá colocar Gustavo Kuerten de volta ao grupo dos 15 primeiros do ranking e, assim, bem próximo de recolocar-se entre os dez, que é seu maior objetivo para este ano. Com US$ 3 milhões em prêmios, a competição dá ao campeão 500 pontos no ranking mundial - lista de entradas - e como Guga não tem nada a defender esta semana, pois não jogou em 2002 por causa da cirurgia, um título faria o brasileiro pular mais de dez po sições. Hoje, ele ocupa o 24º lugar. Disposto a aproveitar a oportunidade, mas sem pensar tão longe, Guga se diz concentrado no seu primeiro jogo, diante do croata Goran Ivanisevic, que pediu mais um dia de descanso para tentar recuperar-se de dores musculares. Agora, não há mais como adiar o jogo. Se o croata não quiser jogar terá de ser substituido por um "lucky looser", pois o torneio tem chave de 64 jogadores e termina domingo, portanto, quem vencer terá de jogar todos os dias. Com o calendário já apertado no seu segundo dia, Indian Wells terá uma "terça-feira gorda". Além de Guga diante de Ivanisevic, num jogo definido como "interessante" pelos organizadores, com dois ex-campeões de Grand Slam - o brasileiro é tricampeão de R oland Garros e o croata campeão de Wimbledon -, a rodada desta terça feira ainda prevê duelos sensacionais como Lleyton Hewitt - que domingo conquistou o seu primeito título da temporada de 2003 em Scottsdale - diante do marroquino Younes El Ayanoui, considerado uma espécie de "asa negra" para o australiano. O poliglota El Ayanaoui, que conversa com os brasileiros em um português razoável, lembra que já venceu Hewitt em condições muito difíceis, como este ano no Australian Open, em Melbourne, e pode repetir o feito nos Estados Unidos. Também Andre Agassi vai para quadra, com o incrível retrospecto de 12 vitórias este ano e apenas uma derrota, para jogar agora com o ex-número 1 do mundo, Marcelo Rios, que já venceu o norte-americano por duas vezes e perdeu apenas uma. RANKING - Com exceção de Gustavo Kuerten, esta semana confirmado na 24ª posição, o ranking dos tenistas brasileiros já começa a ficar em situação perigosa. Só para se ter uma idéia, em Indian Wells, torneio do Masters Series, Guga foi o único a entrar direto na chave. André Sá e Fernando Meligeni tiveram de disputar o qualifying, enquanto Flávio Saretta desistiu da competição pelo fato de não entrar direto. André Sá esta semana perdeu sete posições no ranking e é agora o número 78. Flávio Saretta, com as quartas-de-final de Delray Beach, subiu duas e foi para 86, enquanto Meligeni ocupa o 102º lugar. Nestas colocações estes brasileiros correm o risco de não ganharem classificação para as chaves dos principais torneios, como os Masters Series. Por sorte, para o Masters Series de Miami - que tem chave maior que Indian Wells - já coloca três brasileiros na fase principal, pelo fato de o ranking de inscrição ter fechado a 41 dias atrás, quando Sá e Meligeni estavam dentro, e Guga até poderá ser cabeça-de-chave. Se os tenistas brasileiros não tiverem uma rápida reação poderão até mesmo ficarem fora do próximo Grand Slam, justamente o de Roland Garros, que costuma fechar a classificação em torno da 100.ª colocação do ranking. Entre os líderes, o australiano Lleyton Hewitt, com a conquista do título de Scottsdale - ganhou de Mark Philippoussis - aumentou sua diferença para o segundo colocado, Andre Agassi. Até a semana passada tinha apenas 30 pontos à frente e agora está com 330 de vantagem.