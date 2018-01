Final americana no Australian Open A norte-americana Lindsay Davenport venceu nesta quinta-feira a francesa Nathalie Dechy, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/5) e 6/4. Com isso, ela se classificou para a final do Australian Open, em que enfrentará outra tenista dos Estados Unidos, Serena Williams. Líder do ranking mundial, Davenport já foi campeã do Australian Open, em 2000 - também ganhou outros dois títulos de Grand Slam, no US Open (98) e em Wimbledon (99). Aos 28 anos, ela teve uma caminhada tranqüila para chegar à final em Melbourne. Fez 2 a 0 em Conchita Martinez (ESP), 2 a 1 em Michaela Pastikova (RCH), 2 a 0 em Nicole Vaidisova (RCH), 2 a 0 em Karolina Sprem (CRO) e 2 a 1 em Alicia Molik (AUS), além da vitória sobre a francesa Nathalie Dechy na semifinal. Já Serena Williams, de apenas 23 anos, conquistou o Australian Open também uma única vez, em 2003, mas tem outros 5 títulos de Grand Slam - US Open (99 e 2002), Wimbledon (2002 e 2003) e Roland Garros (2002). Ex-número 1 do mundo, ela ocupa agora a 7ª posição no ranking. E, antes de vencer a russa Maria Sharapova na semifinal, por 2/6, 7/5 e 8/6, passou por Camile Pin (2 a 0), Dally Randriantefy (2 a 0), Sania Mirza (2 a 0), Nadia Petrova (2 a 1) e Amelie Mauresmo (2 a 0). A grande final da chave feminina do Australian Open, o primeiro torneio do Grand Slam na temporada, irá acontecer no sábado.