Final argentina no Torneio da Polônia Os tenistas argentinos José Acasuso e Franco Squillari irão disputar neste domingo a final do Torneio de Sopot, na Polônia, que distribui US$ 400 mil em prêmios. Nas semifinais, Acasuso derrotou o espanhol Carlos Moyá por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4), e Squillari ganhou do húngaro Attila Savolt também por 2 a 0 (6/4 e 6/3).