Final argentina no Torneio de Casablanca O Torneio de Casablanca, no Marrocos, que distribui prêmios de 320 mil euros, terá uma final argentina. Os tenistas Juan Monaco e Mariano Puerta irão disputar o título neste domingo. Nas semifinais deste sábado, Juan Monaco derrotou o checo Tomas Zib por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, enquanto Mariano Puerta ganhou do italiano Filippo Volandrri também por 2 a 0, com 6/3 e 7/6 (8/6).