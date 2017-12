Final da Copa Davis começa amanhã Num clima tenso, e até hostil em alguns momentos, a Austrália recebe neste fim de semana a Espanha, para a final da Copa Davis, a mais vibrante competição do tênis mundial. O confronto de sexta-feira a domingo, será em Melbourne Park, tradicional sede do Aberto da Austrália que agora ganhou uma camada de grama natural em sua quadra central. A superfície não agradou ninguém. Os australianos dizem que o piso não está tão rápido como gostariam. Enquanto os espanhóis não disfarçam: detestam jogar na grama. O primeiro dia de jogo reunirá o número 1 de um país diante do dois do outro. E como Lleyton Hewitt é atualmente o número dois australiano, enfrentará logo na primeira rodada o líder da equipe espanhola: Juan Carlos Ferrero. O outro jogo terá Mark Philippoussis diante de Carlos Moyá, ou até mesmo Feliciano Lopez, um jovem talento da Espanha que sabe bem o que fazer na hora do voleio. A última vez que estes dois países se enfrentaram foi justamente na final da Copa Davis de 2000. Os espanhóis venceram no saibro de Barcelona, num encontro em que a torcida espanhola não poupou a conhecida arrogância de Hewitt e o provocou o quanto pôde. Até mesmo o sempre simpático e comedido Alex Corretja chegou a afirmar que Hewitt era o vilão do circuito. Agora, os australianos querem o revide e não facilitam em nada a vida dos espanhóis em Melbourne. Para piorar, a Austrália perdeu na última vez que decidiu a Davis em casa, jogando na grama. Foi surpreendida pela França do herói Nicolas Escude, em 2001. Agora, a pressão pela vitória é muito grande. O primeiro jogo de simples, por causa da grande diferença de fuso horário começa às 22 horas desta quinta-feira, no horário de Brasília, e será jogando em melhor de cinco sets. A segunda partida é logo a seguir. Ambas terão a transmissão da SporTV e DiretcTV. Nas duplas, no sábado, pela Austrália jogam Wayne Arthurs e Todd Woodbrigde contra os espanhóis Alex Corretja e Feliciano Lopez.