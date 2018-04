Final da Copa Davis será em Sevilha A Federação Espanhola de Tênis escolheu a cidade de Sevilha para abrigar a final da Copa Davis, de 3 a 5 de dezembro, entre a própria Espanha e os Estados Unidos. A decisão causou constrangimento no país, pois Madri esperava a indicação para poder fortalecer sua candidatura para sede dos Jogos Olímpicos de 2012. O local escolhido para os jogos foi o estádio olímpico de Cartuja, tradicional palco de futebol e atletismo. Mas, com capacidade para 22 mil espectadores, fatalmente entrará para a história como o maior público numa final de Copa Davis. Madri foi preterida por uma questão técnica. A sua maior altitude favorece o jogo dos tenistas norte-americanos, baseado na força do saque, como é o caso da estrela da equipe dos Estados Unidos, Andy Roddick. Portanto, os espanhóis, liderados por Juan Carlos Ferrero e Carlos Moyá, optaram por Sevilha, para diminuir as armas dos adversários. Espanha e Estados Unidos chegaram à final depois de arrasarem seus adversários nas semifinais. Os espanhóis fizeram 4 a 1 na França, enquanto os norte-americanos ganharam por 4 a 0 da Bielo-Rússia.