Final da Davis terá recorde de público A final da Copa Davis entre Espanha e Estados Unidos, que será realizada de sexta a domingo, na cidade de Sevilha, baterá o recorde de público em jogos oficiais de tênis. Afinal, são esperadas 26.600 pessoas em cada um dos três dias de disputa no estádio Olímpico La Cartuja, um palco de atletismo e futebol que foi adaptado especialmente para o evento. O atual recorde mundial de expectadores numa partida de tênis pertence a outra final de Copa Davis. Foi em 1954, quando 25.578 pessoas foram acompanhar o duelo entre Austrália e Estados Unidos em Sydney. Recentemente, na final do US Open, em setembro passado, 23.226 torcedores estiveram no estádio em Nova York para ver o suíço Roger Federer derrotar o australiano Lleyton Hewitt. Duelo - O sorteio dos confrontos da final da Davis acontece na quinta-feira. Pelo lado espanhol, Juan Carlos Ferrero e Carlos Moyá irão jogar as partidas de simples. E na equipe dos Estados Unidos, as esperanças estão em Andy Roddick e Mardy Fish.