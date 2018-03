Final de Houston terá Roddick x Haas A final do Torneio de Houston, neste domingo, nos Estados Unidos, terá o duelo do norte-americano Andy Roddick e do alemão Tommy Haas. Nas semifinais, Roddick ganhou do tenista peruano Luis Horna por 6/3 e 6/4 e Haas derrotou o romeno Andrei Pavel por 6/4, 6/7 (4/7) e 6/4.