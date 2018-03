Final de Wimbledon opõe talento e força O talensoso suíço Roger Federer, de 21 anos, e o conhecido ?scud? - míssil - o australiano Mark Philippoussis, de 26, jamais conquistaram um título do Grand Slam. Agora, os dois irão decidir o Torneio de Wimbledon, numa final que coloca frente a frente estilos diferentes: a refinada técnica do suíço diante da força e violência dos golpes do australiano. Neste sábado, a partir das 10 horas de Brasília - sem TV para o Brasil - as irmãs Williams tomam conta da quadra central do All England Club, o chamado ?tempo sagrado do tênis? para mais uma final em família. Serena defende o campeonato ganho ano passado, enquanto Venus tenta reconquistar o troféu que levou em 2000 e 2001. Nas semifinais da chave masculina, Roger Federer revelou todo seu talento ao superar Andy Roddick por 3 a 0, parciais de 7/6 (8/6), 6/3 e 6/3, enquanto Philippoussis passou pelo baixinho francês Sebastien Grosjean por 7/6 (7/3), 6/3 e 6/3. Federer até agora não deixou dúvidas de seu favoritismo. Nas seis partidas disputadas em Wimbledon cedeu apenas um set. Vem de quatro títulos na temporada, tendo vencido em Marselha, Dubai, Munique e Halle, além de ter alcançado a final de Roma. Apesar do sucesso na temporada, Federer mantém-se como um dos tenistas mais simpáticos do circuito. É do tipo de emprestar sua raquete de jogo para os amigos, tem sempre uma atenção especial para com os jornalistas de seu país, conversando após as entrevistas tanto no seu idioma preferido, o suíço alemão - nasceu ao norte da Suíça em Basle - como em francês ou em inglês. É dono também de uma técnica invejável e seu slice - bola cortada - de esquerda é uma das armas mais bonitas, sofisticadas e eficientes nas quadras de grama. Philippoussis não tem uma origem tão nobre. Seu pai é grego, que emigrou para a Austrália, onde trabalhava como motorista de taxi. Nos tempos de juvenil, o menino Mark apanhava feio quando perdia e no profissionalismo passou meses numa cadeira de rodas, depois de cirurgia no joelho e chegou a acreditar que jamais poderia voltar a jogar tênis. Como definiu bem o ex-tenista e hoje comentarista de tevê, o norte-americano John McEnroe, a história de Mark Philippoussis bem que poderia servir de excitante roteiro para Hollywood. Muitas histórias levam também para a quadra neste sábado Venus e Serena Williams. Nascidas pobres e formadas em comunidades e quadras públicas, hoje ostestam fortunas, jogando com jóias preciosas, como brincos e colares de diamantes.