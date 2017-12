Final do tênis começará às 14 horas A partida final do Masters Series de Cincinnati está programada para não antes das 14 horas, horário de Brasília, apesar da indefinição de uma das semifinais entre Gustavo Kuerten e o inglês Tim Henman. A informação está confirmada pelo representante da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) Miki Singh, que também esclareceu que o jogo decisivo será disputado em melhor de três sets. A decisão do título só sofrerá atrasos se houver demora na definição do segundo finalista, que enfrentará Patrick Rafter. Se a chuva não voltar a prejudicar a programação, o jogo de Guga com Henman será reiniciado às 12h30, de Brasília. O brasileiro venceu o primeiro set por 6 a 2 e perdia o segundo por 5 a 1, quando houve o adiamento da partida. Pelas regras da ATP existe um cálculo relativo ao número de games disputados para conceder ao jogador o período de descanso entre uma partida e outra. Como o duelo Guga x Henman está bem adiantado, o vencedor não terá muito tempo para recuperação antes de voltar à quadra para a final.