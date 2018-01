Final é a 2ª mais vista da história A final do US Open disputada no domingo entre os americanos Pete Sampras e Andre Agassi, obteve o segundo melhor índice de audiência de TV na história do torneio. O jogo - vencido por Sampras - atingiu a marca de 7.9 % e perdeu apenas para a final de 90, quando se enfrentaram justamente Agassi e Sampras. Naquele ano, a audiência bateu na casa do 8.0. No recorde negativo da audiência do US Open está a final de 97, em que o australiano Patrick Rafter venceu seu compatriota Mark Philippoussis. Naquele ano, o índice foi de 3.0%. A edição 2002 do US Open bateu recorde no número de espectadores. No total 628.738 estiveram acompanhando os jogos. O dia de maior público foi a semifinal masculina e a final feminina, quando 55.734 pessoas passaram pelo complexo de Flushing Meadows.