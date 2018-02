Final em Bangcoc terá Petrova e Vaidisova As duas principais favoritas chegaram à final do Torneio de Bangcoc, na Tailândia, que distribui cerca de 150 mil euros em prêmios. A checa Nicole Vaidisova e a russa Nadia Petrova vão disputar o título neste domingo. Cabeça-de-chave número 1, Petrova ganhou da italiana Antonella Serra Zanetti por 3/6, 6/2 e 6/4. Na outra semifinal deste sábado, Vaidisova, que é a cabeça-de-chave número 2 do torneio, derrotou a argentina Gisela Dulko por 3/6, 6/0 e 7/6 (7/3).