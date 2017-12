Final norte-americana em Cincinnati A final do Masters Series de Cincinnati será entre os norte-americanos Andy Roddick e Mardy Fish. Neste sábado, Roddick bateu o bielo-russo Max Mirnyi por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5) e 6-4, enquanto Fish passou pelo alemão Rainer Schuettler pelo mesmo placar, com parciais de 7-6 (7/4) e 7-6 e (8/6).