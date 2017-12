Final sul-americana na Basiléia O Torneio de Tênis da Basiléia, na Suíça, que distribui US$ 1 milhão em prêmios, terá uma final sul-americana. Nas semifinais disputadas neste sábado, o chileno Fernando González e o argentino David Nalbandian ganharam seus jogos e irão disputar o título. González surpreendeu o espanhol Juan Carlos Ferrero na semifinal, ao ganhar do cabeça-de-chave número 2 do torneio por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/1. Aos 22 anos, o chileno que começou o ano em 135º lugar no ranking mundial já deve aparecer entre os 20 melhores na próxima semana. Já Nalbandian derrotou o terceiro cabeça-de-chave do torneio, o suíço Roger Federer, também por 2 a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 7/5 e 6/3. O argentino, que chegou à final de Wimbledon neste ano, já havia eliminado nas quartas-de-final o britânico Tim Henman, apontado como o primeiro favorito ao título da Basiléia.