Finalistas da Austrália estão fora este ano As duas finalistas do Aberto da Austrália do ano passado, Justine Henin-Hardenne e Kim Clijsters, estão fora do torneio deste ano. Ambas vivem um drama, com muitos problemas de lesões. Em 2004 Henin bateu Cljisters na final e agora chegou inclusive a viajar para Sydney na tentativa de jogar o torneio preparatório, mas acabou sentindo uma contusão no joelho e desistiu da competição. Ex-número 1 do mundo, Henin-Hardenne pouco pôde jogar na temporada de 2004. Depois de ter vencido o Aberto da Austrália, sofreu com uma monuscleose, passando por uma série de dificuldades na recuperação física. A tenista belga, mesmo sem boas condições, ainda participou da Olimpíada de Atenas e ganhou medalha de ouro. Agora, inicia 2005 com novos problemas físicos. O Aberto da Austrália, em razão de sua data, logo no início da temporada, costuma mesmo ter muitos desfalques, mas este ano parece que o número de desistências será acima do normal. Até quarta-feira, a organização do evento anuncia a lista oficial dos jogadores inscritos e que entraram direto na chave principal. Neste sábado, um dos wild cards (convites) foi dado para a revelação francesa de apenas 18 anos, Gael Monfils, campeão juvenil de três Grand Slams no ano passado - Austrália, Roland Garros e Wimbledon - e que iniciou a atual temporada como profissional vencendo justamente o campeão de Roland Garros, o argentino Gaston Gaudio. Nadal - Na lista de inscritos divulgada pela ATP, a revelação espanhola Rafael Nadal, de 18 anos, aparece como a grande atração do Brasil Open, torneio que será disputado de 14 a 21 de fevereiro na Costa do Sauípe. Fazem parte dos inscritos, jogadores como Gaston Gaudio e Albert Costa, dois campeões de Roland Garros.