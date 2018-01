Finalistas de Wimbledon saem na 5ª A quadra central do aristocrático All England Club, chamado de o templo do tênis, estará reservada nesta quinta-feira para a definição das finalistas do Torneio feminino de Wimbledon. Na primeira partida, às 9 horas (horário de Brasília), Jennifer Capriati segue em busca do terceiro título de Grand Slam do ano - ganhou o Aberto da Austrália e Roland Garros. Ela enfrentará a única tenista que ainda está no campeonato e não é norte-americana: a belga Justine Henin. A partida seguinte repete a final de Wimbledon do ano passado: Lindsay Davenport x Venus Williams. Em 2000, Venus levou a melhor e ficou com o título. Agora, Davenport vem como grande favorita, pois está em excelente forma, arrasando suas adversárias no torneio.