Finlandês é finalista em Estocolmo O tenista finlandês Jarkko Nieminenn se transformou neste sábado na maior supresa do Torneio de Estocolmo. Nieminenn garantiu hoje sua vaga na final do torneio, ao vencer o sueco Thomas Enqvist por dois sets a zero - parciais de 7/6 (7-4) e 6/3. Nieminen chega à final sem ter perdido nenhum set e atinge uma marca histórica. É primeiro finlandês a disputar uma final de torneio da ATP. O finlandês espera agora o vencedor da partida entre o argentino Guillermo Cañas e o holandês Sjeng Schalken, que se enfrentam ainda neste sábado.