Finlandês elimina Carlos Moya em Bangcoc O tenista Jarkko Nieminen eliminou nesta sexta-feira o espanhol Carlos Moya no torneio de Bangcoc. O finlandês venceu o adversário por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6-7 (5/7), 6-4 e 6-4, e agora vai enfrentar nas semifinais o norte-americano Taylor Dent, que superou o francês Nicolas Thomann por 6-3 e abandono. Em busca das duas últimas vagas às semifinais jogam o Juan Carlos Ferrero (ESP) x Gregory Carraz (FRA) e Paradorn Srichaphan (TAI) x Ivan Ljubicic (CRO). A competição distribui US$ 550 mil em prêmios e vale pontos para o ranking mundial da ATP.