Finlandês elimina Nalbandian na China O finlandês Jarkko Nieminen (69º na Corrida dos Campeões) é o adversário do russo Marat Safin (nono na Corrida) nas semifinais do Torneio de Pequim. Nieminen garantiu sua classificação ao eliminar o tenista argentino David Nalbandian (13º na Corrida) nesta sexta-feira por 6-2, 2-6 e 6-2. Com esta vitória, Nieminem chega a sua terceira semifinal nesta temporada. Seu desempenho poderia ser melhor se não tivesse ficado três meses parado devido a uma lesão no pulso. Já Safin chegou à fase decisiva do torneio após eliminar o norte-americano Kevin Kim por 6-2 e 6-4. No outro lado da disputa, o tailandês Paradorn Srichaphan venceu o sul-coreano Hyung-Taik Lee por 6-4 e 6-3. O vencedor enfrentará nas semifinais o russo Mijail Youzhny, que venceu o eslovaco Dominik Hrbaty por 6-4 e 6-2. O vencedor do torneio de Pequim receberá US$ 380 mil (cerca R$ 1,1 milhão) de prêmios, além de pontos nos rankings da Associação de Tenista Profissionais (ATP).