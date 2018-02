Fish cumpre tabela e vence Robredo Apenas para cumprir tabela, já que o título da Copa Davis 2004 estava garantido para a Espanha, o tenista norte-americano Mardy Fish derrotou Tommy Robredo por 2 sets a 0, com parcciais de 7/6 (10/8) e 6/2. Com isso, o placar da final do torneio, disputada em Sevilha, foi 3 a 2 para os espanhóis. O título da Espanha foi garantido neste domingo, quando Carlos Moyá venceu Andy Roddick e fez 3 a 1 no confronto. Depois, Fish e Robredo entraram em quadra apenas para encerrar a disputa.