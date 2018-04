Fish elimina Mello em 54 minutos em Delray Beach O brasileiro Ricardo Mello não resistiu ao bom ritmo do americano Mardy Fish e foi eliminado do Torneio de Delray Beach nesta quinta-feira. Um dos favoritos ao título, Fish só precisou de 54 minutos para vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.