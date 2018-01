Fish elimina Robredo no torneio de Madri Em jogo que teve um longo tie-break no primeiro set, o norte-americano Mardy Fish eliminou nesta quarta-feira o espanhol Tommy Robredo por 7-6 (16-14) e 6-2 e se classificou às oitavas-de-final do Masters Series de Madri. Na próxima fase, ele vai enfrentar o vencedor do jogo entre o espanhol Alex Corretja e o atual campeão de Wimbledon, o suíço Roger Federer. Em outro jogo do dia, o norte-americano Robby Ginepri superou o alemão Rainer Schuetller por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4. Ele vai enfrentar o ganhador da partida entre o marroquino Younes El Aynaoui e o sueco Jonas Bjorkman. Próximos duelos: Andy Roddick (USA) x Max Mirnyi (BLR), Carlos Moya (ESP) x Gastón Gaudio (ARG), Félix Mantilla (ESP) x Thomas Enqvist (SUE) e Albert Costa (ESP) x Paradorn Srichaphan (TAI).