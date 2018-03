Fish estréia contra Bjorkman na Davis O tenista Mardy Fish vai enfrentar nesta sexta-feira Jonas Bjorkman em jogo de abertura das quartas-de-final da Copa Davis entre EUA e Suécia. Logo em seguida, será a vez de Andy Roddick pegar Thomas Enqvist. No sábado, nas duplas, Bjorkman e Thomas Johansson duelam com os irmãos Bob e Mike Bryan. No domingo, a ordem dos primeiros confrontos será invertida.