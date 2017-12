Fiz minha pior partida do ano, diz Ferrero O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero ficou decepcionado com o seu desempenho na partida contra o argentino David Nalbandian quando, na abertura da Copa do Mundo de Tênis, em Houston, nesta segunda-feira, perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. ?Não há nenhuma desculpa. Simplesmente fui mal. Fiz a minha pior partida neste ano?, reconheceu o espanhol. Ferrero só conseguiu se manter na manter no jogo até o quarto game do primeiro set (2/2). No sexto, teve o serviço quebrado e a partir daí, não conseguiu reagir. ?Tenho que esquecer esse jogo e entrar nos próximos com uma mentalidade completamente diferente?, explicou. Ferrero terá duas partidas dificílimas pela frente. O norte-americano Andre Agassi e o suíço Roger Federer. Para passar às semifinais do torneio, terá de vencer os dois.