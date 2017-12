Flávio Saretta avança em torneio challenger na Itália

O tenista brasileiro Flávio Saretta estreou com vitória no torneio challenger de Reggio Emilia, na Itália, que vale pontos para o ranking de Entradas da ATP. O tenista de Americana ganhou nesta terça-feira do argentino Leonardo Mayer por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/5). "Joguei muito bem hoje [terça]. Fiz 5/0 rápido, devolvi bem o saque e fechei em 6/1. No segundo set, o Mayer cresceu na partida e sacou melhor. Levou o jogo para o tie-break, abriu 2/5, mas virei e venci", contou Saretta. Agora, o brasileiro, atual 137.º colocado do ranking mundial e número 2 do País (atrás apenas de Thiago Alves), irá jogar contra o romeno Victor Hanescu. Outro brasileiro no torneio italiano é o gaúcho André Ghem, que foi eliminado logo na estréia pelo argentino Juan Pablo Brzezicki por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/1.