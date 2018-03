Flávio Saretta é eliminado em Munique O tenista brasileiro Flávio Saretta foi eliminado hoje nas quartas-de-final do Torneio de Munique ao ser derrotado, de virada, pelo francês Anthony Dupuis por dois sests a um - parciais de 3/6, 7/6 (8-6) e 6/2. A rodada de quartas-de-final do torneio - que divide US$ 400 mil em prêmios - teve ainda os seguintes resultados: Jiri Novak (República Checa) venceu Wayne Arthurs (AUS) por 7/6 (7-3) e 6/1. Bohdan Ulihrach (R.ch) venceu Franco Squillari (ARG) por 6/4 e 6/4 Younes El Aynaoui (MAR) venceu Tomas Behrend (ALE) por 6/2 e 6/4