Flávio Saretta é finalista no México O tenista brasileiro Flávio Saretta é finalista do Challenger do México. Neste sábado ele vencer o argentino Carlos Berlocq por 6-3, 3-6 e 7-5, na semifinal, e garantiu sua presença na decisão do título, que será neste domingo contra o vencedor da partida entre o francês Florent Serra e o belga Dick Norman.