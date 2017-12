Flávio Saretta estréia no Chile às 18h30 Depois de estrear com derrota nas duplas ao lado do espanhol David Sanchez, o tenista brasileiro Flávio Saretta inicia nesta terça-feira, por volta das 18h30, sua campanha na chave simples no ATP de Viña del Mar contra o chileno Hermes Gamonal, com transmissão ao vivo da SporTV. Já Guga, vencedor na estréia diante do francês Jean Rene Lisnard, volta à quadra para jogar duplas ao lado do israelense Harel Levy, por volta das 17 horas. Eles enfrentam o equatoriano Nicolas Lapentti e o argentino Martín Rodriguez.