Flávio Saretta vence a 2ª em Cincinnati O tenista brasileiro Flávio Saretta se classificou nesta quarta-feira para as oitavas-de-final do Masters Series de Cincinnati, nos Estados Unidos, ao derrotar o francês Fabrice Santoro por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/3. Na próxima rodada, Saretta vai enfrentar o vencedor do confronto entre o marroquino Younes El Aynaoui e o argentino Mariano Zabaleta. Ainda pela segunda rodada, o norte-americano Robby Ginepri passou pelo israelense Noam Okun (ISR) em dois sets (7-6 e 6-4) e o marroquino Hicham Arazi eliminou o francês Paul-Henri Matheu (6-2 e 6-1).