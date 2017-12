Flávio Saretta vence fácil na estréia Flávio Saretta também avançou para a segunda rodada do ATP Tour de Viña Del Mar ao conquistar uma tranqüila vitória sobre o tenista local Hermes Gamonal por 6/2 e 6/1. Este resultado deve animar o brasileiro, que não esteve bem nos últimos torneios, tendo sido eliminado nas primeiras rodadas do Aberto de São Paulo e na estréia do Australian Open. Atualmente como número 45 do ranking mundial, Saretta vai enfrentar na próxima rodada do peruano Luiz Horna, 65.º da classificação da ATP.