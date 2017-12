Florianópolis quer sediar Master Cup Depois do sucesso na organização do Masters Cup de Lisboa, o português João Lagos está agora novamente na luta para levar este torneio ao Brasil. A cidade de Florianópolis é uma das quatro candidados, ao lado de Xangai, Sydney e Nova York. Curiosamente, Guga não se mostrou muito entusiasmado com a idéia. Disse que gostaria primeiro de ver um torneio menor no Brasil, como um ATP Tour, mas, nem por isso, deixará de torcer para ter o evento em sua cidade. "Seria uma boa oportunidade de jogar em casa, ao lado da minha torcida", afirmou. A decisão sobre a cidade sede do Masters de 2002 poderá ser divulgada ainda durante Roland Garros.