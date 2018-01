Florianópolis vai sediar Copa Davis A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) anunciou nesta segunda-feira que a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, será a sede do confronto entre Brasil e Austrália pelas quartas-de-final do grupo mundial da Copa Davis, no período de 6 a 8 de abril. Esta é a quarta vez que a capital catarinense recebe esse evento. O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Nelson Nastás, depois de analisar o projeto do local, onde será construído o estádio na Beira-Mar Norte, e de ter a garantia da Federação Catarinense de as obras estarem concluídas até dia 30 de março. "Não foi lobby muito menos leilão que pesaram na escolha da sede. O importante mesmo é que as quadras vão ficar no local para dar sequência a um trabalho de base no tênis brasileiro. Aumentar o número de quadras públicas no país para promover o crescimento do esporte é uma meta desta diretoria e isso, no momento, fez o diferencial", informou. Nastás contou ainda que um representante da Federação Internacional de Tênis virá ao Brasil no início de março para fazer a primeira vistoria. Segundo o dirigente, o Rio de Janeiro será sede do próximo confronto a ser realizado no Brasil. Em caso de vitória sobre a Austrália, será sede da semifinal em setembro (de 21 a 23); caso contrário, receberá o primeiro confronto de 2002.