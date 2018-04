Fora do topo, Melo intensifica treinos para brilhar no US Open

Eliminado na semifinal do Masters 1000 de Cincinnati, Marcelo Melo desembarcou em Nova York para finalizar sua preparação para o US Open, que terá início na próxima segunda-feira. O duplista brasileiro iniciou a semana fora do topo do ranking, figurando agora na quarta colocação da ATP.

"Vamos para a etapa final de treinamentos para o US Open, nosso foco principal. Estamos muito contentes com a forma como temos jogado e, agora, é treinar e buscar, a partir da próxima semana, os resultados no Grand Slam", afirma Melo, atual campeão de Wimbledon, ao lado do polonês Lukasz Kubot.

Em Wimbledon, ele garantiu o retorno à posição de número 1 do mundo da lista individual de duplas. Nesta segunda, porém, ele perdeu o posto e caiu para o quarto lugar em razão dos resultados mais recentes. Depois do Grand Slam britânico, Melo e Kubot foram vice-campeões em Washington, caíram na estreia no Masters 1000 de Montreal e foram derrotados na semifinal em Cincinnati, na semana passada.

A queda no ranking se deveu principalmente ao revés em Cincinnati. Por ser o campeão de 2016, ainda jogando com o croata Ivan Dodig, ele não defendeu toda a pontuação obtida no ano passado. Assim, acabou sendo superado pelo finlandês Henri Kontinen, novo número 1, pelo australiano John Peers e pelo próprio companheiro de dupla.

No US Open, Melo terá a chance de recuperar a liderança do ranking e também brigar por um título que ainda não conquistou. No Grand Slam norte-americano, seu melhor resultado é a semifinal, alcançada em 2013 e 2014.