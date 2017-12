França abre vantagem na Fed Cup: 1 a 0 A tenista Nathalie Dechy venceu neste sábado Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 7-6 (7/4) e 8-6, e deixou a França na vantagem contra a Rússia na final da Fed Cup, versão feminina da Copa Davis, disputada em Moscou. Com o resultado, as francesas marcaram 1 a 0 na disputa contra as russas. Na seqüência jogam Tatiana Golovin x Anastasia Myskina. No domingo Dechy volta à quadra diante de Myskina e Golovin pega Kuznetsova.