França conquista o título da Fed Cup A França conquistou neste domingo o título da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis. Na final, disputada em Moscou, a equipe francesa derrotou os Estados Unidos por 4 jogos a 1 e foi campeã pela segunda vez na história - a outra tinha sido em 1997. Acabou também com um incômodo jejum, já que não vencia as norte-americanas, donas de 17 títulos da competição, há 10 confrontos. O título foi incontestável. No sábado, a França já tinha feito 2 a 0, com as vitórias de Amelie Mauresmo sobre Lisa Raymond (6/4 e 6/3) e Mary Pierce sobre Meghann Shaughnessy (6/3, 3/6 e 8/6). E neste domingo, Mauresmo ganhou de Shaughnessy (6/2 e 6/1) e Emilie Loit derrotou Alexandra Stevenson (6/4 e 6/2). Para fechar, na partida de duplas, os EUA conseguiram vencer uma: Lisa Raymond e Martina Navratilova fizeram 6/4 e 6/0 em Emilie Loit e Stéphanie Cohen.